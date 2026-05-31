Tchouaméni: “Con Valverde nessun problema. Sono state scritte tante falsità”

31/05/2026 | 21:33:52

Aurelien Tchouaméni, giocatore del Real Madrid e della Nazionale francese, ha parlato dalla conferenza stampa della sua Nazionale in merito al caso dello scontro con Valverde.

Le sue parole: “Volevo spiegare alcune cose. Non avevo avuto l’occasione di parlarne prima e questo era il momento giusto per farlo, prima di voltare definitivamente pagina. Qualcosa è successo, tutti ne avete sentito parlare. Poi la vicenda è cresciuta perché è finita sui giornali e giochiamo nel Real Madrid, quindi tutto assume dimensioni maggiori”.

Tchouaméni ha però smentito categoricamente le voci su uno scontro fisico: “Sulla stampa sono state dette tante sciocchezze. Ho letto di una rissa e del fatto che avrei tirato dei pugni, ma non è assolutamente vero. Non entrerò nei dettagli: la cosa più importante è che il club sappia cosa è successo”. Il centrocampista ha poi assicurato che il rapporto con Valverde resta positivo: “Siamo andati avanti. Io e Fede abbiamo lo stesso obiettivo: vincere titoli con il Real. Non c’è nessun problema tra noi”.

Foto: Instagram personale