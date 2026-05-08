Tchouameni: “Chiedo scusa, quanto accaduto con Valverde è inammissibile”

08/05/2026 | 20:37:41

Tchouameni ha chiesto scusa dopo il caso Valverde, le sue parole su Instagram:”Quanto accaduto questa settimana in allenamento è inammissibile — lo dico pensando all’esempio che ci si aspetta da noi per i giovani, sia nel calcio che a scuola. A prescindere da chi abbia ragione o torto, dovremmo sempre cercare la soluzione più calma per risolvere un conflitto. Comunque, ora non è più il momento di capire chi ha fatto cosa, chi ha detto cosa, o chi aveva ragione o torto. Riconosco la sanzione del club e la accetto. Noi restiamo una famiglia, con disaccordi a volte ma dobbiamo sempre mettere i nostri obiettivi al di sopra di tutto. Mi sono scusato con il gruppo, e voglio anche porgere le mie scuse a tutti i madridistas. Ora è il momento di andare avanti,il nostro focus è sul Clasico e sulla stagione futura, per riportare il club al vertice, dove gli spetta di stare”.

Foto: Instagram Tchouameni