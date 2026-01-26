Tchoca al Torino: c’è l’annuncio del Corinthians

26/01/2026 | 09:20:44

Un difensore centrale brasiliano per il Torino, si tratta di Tchoca, classe 2003, e c’è anche l’annuncio del Corinthians dopo l’ultima partita dei brasiliani. Tchoca arriva in prestito oneroso per poco meno di due milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di 10 presenze da almeno 45 minuti, in tal caso il Torino pagherebbe 4,5 milioni più bonus. Il Corinthians manterrà una percentuale tra il 10 e il 15 per cento da eventuale futura rivendita. È lil secondo colpo dopo quello anticipato di Obrador, i granata sono più tavoli: manca poco per il centrocampista Olusesi, ieri sera vi abbiamo svelato anche l’interesse per Noslin dopo quello per il difensore Ranieri.

Foto: Instagram personale