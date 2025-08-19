Tchatchoua si presenta: “La Premier League è un sogno. Ecco cosa mi ha insegnato la Serie A”

19/08/2025 | 11:35:15

Jackson Tchatchoua al Wolverhampton è una nostra esclusiva del 14 agosto. Il nuovo giocatore dei Wolves si è presentato ai canali ufficiali del club inglese. Di seguito le sue prime parole: “Mi sento bene, felice di essere qui e molto emozionato. Ho parlato un po’ con l’allenatore, ma lo farò ancora di più. La Premier League è uno dei miei sogni, e giocare a Molineux, con la storia del club, lo stadio e i tifosi, mi ha convinto subito”. Sull’esperienza in Serie A: “Ho imparato molto sulla fase difensiva e sulla tattica. In Italia ogni partita è dura, ci sono grandi squadre e grandi match. Penso sia stato un passo fondamentale prima della Premier League, per essere concentrato e pronto”. Sulla sua duttilità: “Posso giocare sia da ala che da terzino. Quando lo spazio è libero mi piace avanzare, ma giocherò dove l’allenatore ritiene sia meglio per la squadra”. Una chiosa finale: “Qui c’è tutto. L’atmosfera è ottima e tutti sembrano godersi il lavoro. Non vedo l’ora di giocare, è uno dei miei sogni, e voglio conquistarlo”.

Foto: sito Wolves