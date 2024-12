Tchaouna: “Un gol e un assist, sono contento. La Lazio può competere in Italia e in Europa”

Loum Tchaouna ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo la vittoria contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Partita che ci dà entusiasmo, abbiamo fatto una buona partita. Ho fatto un bel gol e anche un assist, sono contento. Sono una persona paziente, so che ci sono momenti difficili ma oggi ho fatto una buona partita come tutta la squadra, ora testa a lunedì. Importante avere tanti giocatori che giocano con la nazionale, è un plus per la squadra. Dobbiamo lavorare con entusiasmo e sacrificarci per tutte le partite”.

Lazio europea: “Sono contento di giocare qui, è una squadra importante sia in Italia che in Europa. Tutti sarebbero contenti di giocare qui, è speciale”.

Foto: Instagram Lazio