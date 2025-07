Tchaouna si presenta: “Ho sempre guardato la Premier, al Burnley sono noti per essere combattenti”

02/07/2025 | 21:40:52

Loum Tchaouna ha lasciato la Lazio. L’ala destra francese, classe 2003, si è trasferito al Burnely. Dopo l’ufficialità ha così parlato canali ufficiali della società: “Sono sicuramente felice di essere qui e di aver firmato oggi con il Burnley. Gioca molto bene in Premier League, sono noti per essere dei combattenti e che scendono in campo sempre per vincere. Quindi sono felice di fare la mia parte qui e farò il massimo che potrò”.

Sulla motivazione che lo ha spinto ad accettare di trasferirsi in Inghilterra e in questo club: “È un grande cambiamento nel mio processo di crescita come calciatore. Ovviamente ho sempre guardato la Premier League nella mia vita e il club può giocare un ruolo molto importante nel mio sviluppo. Abbiamo parlato della scorsa stagione e della stagione che verrà e abbiamo esaminato l’offerta. È stato il processo che mi ha portato nel club”.

Foto: Instagram Tchaouna