Tchaouna, la Lazio e il futuro: la situazione (due giorni dopo)

18/06/2025 | 18:43:15

Loum Tchaouna e il futuro: ci sono notizie per chi aveva dato in chiusura (addirittura) appena due giorni fa il trasferimento al Burnley. Con tanto di cifre, come se fossimo allo scambio dei documenti. Abbiamo spiegato che le così non stanno così, che il Burnley ha fatto un sondaggio, ma da lì a parlare di operazione in dirittura ce ne correva. Infatti, due giorni dopo che ha dato l’affare ai dettagli non spiega per quale motivo Tchaouna sia ancora lì. In realtà, Tchaouna può sempre uscire (piace molto anche al PSV), ma in queste ore assolutamente no. E non è escluso che venga testato in ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Insomma, situazione aperta ma non chiusura imminente di qualsiasi trattativa.

