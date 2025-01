Tchaouna: “Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi”

Protagonista in negativo della sfida di ieri tra Lazio e Como è stato Tchaouna che ha preso un cartellino rosso al 58′ che ha permesso alla squadra di Fabregas di giocare con l’uomo in più per più di un terzo di gara. Al termine del match il giocatore di Baroni ha chiesto scusa tramite una storia Instagram da cui si legge: “Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi. Ho reagito male e me ne assumo la responsabilità. Tornerò più forte. Forza Lazio Sempre!”

Foto: Instagram Tchaouna