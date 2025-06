Tchaouna-Burnley tra sondaggio e verità

16/06/2025 | 23:30:32

Loum Tchaouna non è blindatissimo alla Lazio, ma dobbiamo fare un po’ di ordine rispetto alle anticipazioni arrivate dal Belgio (Sacha Tovalieri) alle 18. L’interesse del Burnley c’è, ma almeno per il momento siamo all’interno di un sondaggio che deve svilupparsi. Vedremo se ci saranno novità concrete, per il momento siamo all’interno di una fase perlustrativa troppo embrionale. Ricordiamo che per Tchaouna c’è l’interesse, già anticipato, del PSV, ma la Lazio deve prendere una decisione definitiva.

Foto: Instagram Lazio