Taylor: “Vogliamo vincere la Coppa Italia. Spero di vedere ancora di più i nostri tifosi”

22/04/2026 | 20:36:26

Kenneth Taylor ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto per presentare il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Siamo pronti, speriamo di far bene, ci siamo preparati per fare una gran partita contro una grande squadra, gara complicata. Vogliamo andare in finale, dobbiamo crederci, provare a vincere il torneo, siamo arrivati fino a qui per questo. Tifosi? È una delle cose più belle e spero di vederli ancora di più, l’amore dei tifosi è una delle cose più belle nel calcio”.

foto x lazio