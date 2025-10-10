Taylor sulla finale Siviglia-Roma: “Nessun errore grave in campo, ma le parole di Mourinho hanno influenzato la situazione”

10/10/2025 | 13:25:04

L’arbitro inglese Anthony Taylor ha parlato ai microfoni della BBC Sport. Tra gli argomenti trattati nell’intervista c’è stato anche l’episodio della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Queste sono state le sue parole:

“È stata la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare in termini di abusi. Non solo perché in quel momento viaggiavo con la mia famiglia, ma anche perché mette in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, in cui non ci sono stati errori gravi, per me questa esperienza è stata una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non capisco perché ciò sia considerato accettabile, perché sono sicuro che a quegli individui non piacerebbe che qualcuno si rivolgesse a loro o ai loro figli in quel modo. Ti fa riflettere sul fatto di aver commesso un errore a viaggiare con la tua famiglia fin dall’inizio. Da allora, non sono più venuti a vedere una mia partita. Le parole di Mourinho hanno influenzato il comportamento dei tifosi? Sì, lo penso, ad essere onesti.”

Foto: Sportitalia