Taylor: “La squadra viene sempre prima. I tifosi sono incredibili, è stato molto bello vedere il loro entusiasmo a Verona”

16/01/2026 | 12:07:04

Il neo centrocampista della Lazio, Kenneth Taylor, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha chiesto Sarri in questi giorni? Il mister mi chiede le stesse cose che chiede agli altri centrocampisti, muovere velocemente palla, inserirmi per cercare il gol e aiutare la squadra. I miei obiettivi personali? Credo che la Serie A sia un campionato molto maturo dove impari a vincere la partite, questo è un qualcosa che voglio imparare. Gli obiettivi principali sono a livello di squadra, la squadra viene sempre prima. Similitudini tra Farioli e Sarri? Credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili, non ho ancora la possibilità di dire cosa abbiano in comune. Se i tifosi mi hanno impressionato? I tifosi sono incredibili, è stato molto bello vedere il loro entusiasmo a Verona hanno creato uno spettacolo incredibile con i loro striscioni. Cosa mi ha spinto a lasciare l’Ajax? Ho giocato oltre 200 partite all’Ajax e vuoi di più, sono andato via perché avevo l’ambizione di ottenere qualcosa di più e di crescere. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa”.

Foto: X Lazio