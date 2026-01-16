Taylor: “La Lazio si è presentata con un ottimo progetto. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo”

16/01/2026 | 11:59:15

Il neo centrocampista della Lazio, Kenneth Taylor, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Le mie prime impressioni sono ottime, tutti mi hanno dato il benvenuto migliore e sono felice. Cosa mi ha spinto ad accettare la Lazio? La Lazio si è presentata con un ottimo progetto, è un grande club e ho avuto modo di parlare con il presidente e con il direttore, mi hanno convinto a venire qui. Come mi sono trovato nella partita a Verona? È andata benissimo, mi sono allenato sono una volta e non è stato facile, ma all’Ajax abbiamo proposto un’idea di calcio simile specialmente l’anno scorso e quindi mi sono trovato bene. Com’è crescere nell’Ajax e perché ho scelto la Serie A? Credo che la scuola calcistica dell’Ajax sia tra le migliori al mondo ed è una sensazione meravigliosa. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, qui si gioca un calcio molto maturo che mi farà crescere”.

Foto: X Lazio