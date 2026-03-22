Taylor: “Felice della prestazione e della prima doppietta in Serie A”

22/03/2026 | 17:30:43

Kenneth Taylor, autore della doppietta decisiva per il successo della Lazio a Bologna, ha parlato a Dazn.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, più per la vittoria che per la doppietta. Era importante portare a casa questi tre punti. Poi, ovviamente, sono felice anche per i miei gol. Sul primo sono stato un po’ fortunato, penso che il secondo gol sia merito di Dia che mi ha permesso di arrivare in porta con un grande pallone. Ora dobbiamo andare avanti così”.

Foto: sito Lazio