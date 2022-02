TAVERNIER, IL TERZINO GOLEADOR

I Rangers di Glasgow si sono qualificati per gli ottavi di finale di Europa League, eliminando una delle principali candidate al successo finale, ovvero il Borussia Dortmund, che però ha giocato le due gare dei playoff senza la stella Haaland.

I Rangers, dopo la clamorosa vittoria in Germania per 4-2, hanno fermato il Borussia in Scozia, imponendo un 2-2 che ha la firma di James Tavernier. Il terzino, ma anche centrocampista dei Rangers, ha segnato una doppietta, che ha lanciato i suoi verso il turno successivo di Europa League.

Il gol non è una novità per Tavernier, essendo uno degli esterni più prolifici in Europa. Ha numeri superiori a quelli di Hakimi, Theo Hernandez, o Cuadrado, giusto per citare tre esterni con spiccate doti offensive. Certo, il campionato scozzese non è quello italiano, o francese, ma le doti di Tavernier sono significative, visto che anche in Europa, contro una big tedesca, il giocatore è riuscito a fare la differenza.

Tavernier è il fiore all’occhiello dei Rangers. Un terzino che colpisce più degli attaccanti, e che quando c’è da portare a casa gol o assist non fa distinzione tra campionato e coppa. Numeri che certamente lo proiettano anche in altri palcoscenici, nonostante i suoi quasi 31 anni, anche se in Premier ci ha già giocato, senza però avere un impatto così devastante.

James Tavernier è nato il 31 ottobre 1991 a Bradford, si forma nell’Academy del Leeds per poi passare al Newcastle. Proprio con i Magpies, esordisce tra i professionisti nel 2009-10, debuttando anche in Europa League. Il Wigan lo acquista nel 2014, ma resta soltanto una stagione, dove arriva a collezionare 11 presenze.

Dopo fortune avverse in madre patria, nel 2015 inizia la sua esperienza in Scozia: con i Rangers: trova il gol al debutto in una partita di Coppa di Lega scozzese, contro gli Hibernians. Nei Rangers diventa subito un fattore, anche se nella seconda divisione, visto i problemi societari del club.

Il 5 aprile del 2016 segna il gol decisivo contro il Dumbarton, che sancisce il ritorno dei Rangers in Scottish Premiership dopo 4 anni di inferno. Nel 2018 diviene capitano dei Rangers, nominato da Gerrard, che stravede per lui, visto che è un esempio per leadership e carisma.

Nel 2019, lo stesso Gerrard lo difende pubblicamente dopo aver sbagliato il terzo rigore di fila. Ma non solo l’ex bandiera del Liverpool ha ragione, sono i numeri a parlare per l’esterno. Ma i numeri parlano per lui: 81 gol e 112 assist in 444 partite con i Rangers, dove spicca appunto la doppietta con il Borussia Dortmund. In particolare, è stato devastante la scorsa stagione, 2020-21, conclusa con, 19 gol e 15 assist in 46 presenze. Numeri che hanno fatto sì che i Rangers tornassero a vincere la Scottish Premiership, dopo tanti anni di assenza e di dominio del Celtic.

Numeri da capogiro, che si sono un po’ abbassati quest’anno, dove comunque ha già segnato 9 gol e fornito 12 assist.

Tavernier ha un fratello più piccolo. Marcus, anch’egli calciatore che gioca come centrocampista nel Middlesbrough in Championship.

Nonostante la grande esperienza, le qualità di Tavernier possono ancora portarlo a giocare in un buon livello in un club di alta classifica nei top campionati europei. Ha una grande velocità, bravo a saltare l’uomo e soprattutto ad inserirsi in zona gol, che lo portano ad essere il terzino goleador più prolifico attualmente in Europa. E se anche in Europa League, i numeri restano gli stessi, occhio a Rangers, che possono essere una mina vagante in questa fase finale della competizione e il Borussia ne sa qualcosa.

