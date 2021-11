Tavecchio: “L’Italia ha avuto paura. Da qui a marzo si dovranno recuperare le forze”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato della mancata qualificazione diretta al Mondiale 2022 da parte dell’Italia. Ecco le parole rilasciate a LaPresse: “Ieri abbiamo pagato lo shock del rigore sbagliato e forse siamo partiti con un po’ di paura, ma visto l’elenco delle nazionali degli spareggi credo che il Mondiale sia abbordabile. Io credo che da qui alla primavera avremo il modo di recuperare le forze. Abbiamo vinto l’Europeo e non è una cosa da niente. Non si può perdere cosa si è fatto in questi mesi“.

Il ricordo con la Svezia: “L’esperienza del 2017 è stata negativa, siamo stati sfortunati perché a Stoccolma abbiamo preso un palo con Darmian a portiere battuto, poi abbiamo subito l’autorete sfortunata con De Rossi e a Milano abbiamo fatto la partita senza segnare“.

Foto: sito FIGC