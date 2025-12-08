Tavares tra valutazioni profonde e un’altra partita da dimenticare

08/12/2025 | 17:29:46

Nuno Tavares dà il meglio in fase di spinta, ma il contenimento deve avere almeno un 15-20 per cento altrimenti diventa un problema serissimo. E non ce l’ha. Reduce dall’assist a Zaccagni che aveva deciso Lazio-Milan di Coppa Italia, ieri Tavares ha giocato un primo tempo da quattro in pagella, sulla sua fascia la squadra ha ballato fin dal primo minuto. L’azione del pareggio Bologna, con tunnel di Zortea, ha avuto uno sviluppo imbarazzante, ma in precedenza Tavares si era segnalato per tocchi sbagliati da due metri, un fallo gratuito su Orsolini da ammonizione e amnesie di ogni tipo. Se pensiamo che da un grave errore nel derby la Roma ne aveva approfittato per spiccare il volo, si arriva alla conclusione che – alla luce di questo rendimento – difficilmente Tavares potrà trovare spazio da titolare. E che la stessa Lazio dovrà fare valutazioni profonde nella prossima sessione di mercato, dopo avere rifiutato cifre importanti la scorsa estate.

Foto: Instagram Serie A