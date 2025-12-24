Tavares, conferme totali sulla pista araba: ora serve accordo con la Lazio

24/12/2025 | 18:46:54

Nuno Tavares non è dentro la Lazio e bisogna individuare una soluzione che vada bene a tutti. La scorsa estate l’Al Hilal ci aveva provato più di altri, ma era stato respinto al mittente dalla Lazio malgrado un’offerta importante, tutto questo perché con il mercato bloccato non sarebbe stato possibile sostituirlo. Ma Tavares non si è integrato, gioca sempre meno, qualche sua prestazione è costata punti in classifica, una soluzione va trovata. Lo scorso 28 novembre vi avevamo svelato la possibilità di una nuova pista araba, in effetti l’Al Ittihad di Sergio Conceicao ci sta provando più di altri, ma bisogna trovare accordo con Lazio sulla cifra considerato che l’esterno è disponibile al trasferimento. E fin a quel momento è giusto aspettare visto che il club biancoceleste dovrà versare una percentuale tra il 30 e il 40 per cento all’Arsenal.

Foto: X Lazio