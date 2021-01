Tatarusanu: “In 10 è stato difficile. Scudetto? Se siamo primi c’è un motivo”

Ai microfoni di Rai Sport ha analizzato la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, il portiere Ciprian Tatarusanu.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo lottato dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra, sono cose che succedono ma ha condizionato il gioco. Abbiamo provato a mantenere l’1-1 ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Ibra-Lukaku? Cose normali, non è la prima volta nel calcio. Non ho sentito cosa si sono detti, non è una cosa così grave”.

Sullo stato di forma: “Non mi lamento, ho un buon fisico. Sono un calciatore che si prende cura di sé e se non arriva un infortunio spero di giocare altri 5-6 anni. Mi alleno ogni giorno al massimo e aspetto la chance per giocare e quando ce l’ho cerco di dare il massimo”.

Ora l’obiettivo chiaro è lo scudetto: “Se siamo primi penso che sia perché lo meritiamo, lo abbiamo dimostrato sul campo e cercheremo di dimostrarlo ancora. Ora affronteremo il Bologna cercando di vincere. Possiamo dire che non era facile giocare dopo la sconfitta con l’Atalanta, ma abbiamo dimostrato di avere un carattere forte. Siamo riusciti a mostrare carattere e intensità”.

Foto: Instagram personale