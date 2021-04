Tassotti: “Super Lega? Pensiamo a dare valore alla Serie A. Corsa Champions? La Juve non mi convince, meglio il Napoli”

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della Super Lega e della corsa Champions: “Superlega? Comunicazione e tempi sbagliati. E la meritocrazia, nel calcio, deve esistere. Piuttosto, ragioniamo su come rendere più attraente la Serie A e dare più valore ad essa. La volata Champions? Abbiamo appena parlato di meritocrazia, allora dico Milan, perché lo merita, e Atalanta, per lo stesso motivo. Non sono più così sicuro della Juve: il Napoli di Rino gioca bene e vince…”.

Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: “Se avessero voluto andar via, avrebbero interrotto le trattative, no?”.

Su Tomori: “Penso che Tomori abbia sorpreso anche il Milan, forse nemmeno loro si aspettavano un impatto così immediato. Ha caratteristiche che Kjaer e Romagnoli non hanno, ma si completa con entrambi. Se sta bene, è giusto che giochi lui”.

Foto: Twitter Milan