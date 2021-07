Tassotti: “Sheva pensa a un ritorno al Milan. Sarebbe un sogno per lui”

Mauro Tassotti, ex difensore e vice-allenatore del Milan per tantissimi anni, attualmente vice di Andriy Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, ha parlato a Sky Sport di un eventuale ritorno in rossonero dell’ex stella e magari anche il suo.

Queste le sue parole: “Un ritorno al Milan? Sarebbe fantastico. So che Sheva ci pensa, nella sua testa c’è la volontà di tornare al Milan, dove ha fatto tanto bene da calciatore. Credo che sia una cosa che in futuro vorrebbe fare. Un ritorno con lui? Certo se Sheva mi vorrà nel suo staff sarei felicissimo. Però ora pensiamo al presente e all’Inghilterra. Sarà bello giocare a Roma, speriamo che i tifosi italiani tifino per noi”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020