Tassotti: “Ibra ha più peso ora rispetto a 10 anni fa. Il Milan deve completare la rosa se vuole lo scudetto”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato della partita di questa sera del suo ex Milan contro la Lazio e del campionato dei rossoneri: “Occhio alle palle inattive: all’andata il Milan la vinse così. Mandzukic è un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dare peso all’attacco senza Ibra, a patto che la squadra lo supporti: Mario ha tempi e colpi giusti, ma deve avere i compagni vicino. Leao ha faticato da prima punta ma sa fare male a gara in corso. Ibrahimovic mi ha stupito, è un’evoluzione che avrebbe potuto giovare anche a quel Milan, se si fosse verificata prima. Oggi il suo peso si sente anche quando non c’è, dieci anni fa no: era un po’ più polemico, più spigoloso. Che cosa manca al Milan per lo scudetto? Va completata la rosa, gli infortuni hanno costretto gente come Kessie e Theo agli straordinari. E alla lunga si è sentito”.

Foto: Zimbio