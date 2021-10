Tarozzi: “La Samp ha un grande gruppo. Oggi importante prova d’orgoglio”

A parlare del successo della Sampdoria, vista la squalifica del tecnico D’Aversa, è stato il suo vice, Tarozzi.

Queste le sue parole: “Era una partita veramente importante per noi. Lo spirito di sacrificio è stato molto importante. E’ raro vedere in A una squadra che domina tutta la gara, ci sono momento in cui devi sacrificarti di più ma i ragazzi l’hanno fatto in maniera ordinata. Hanno anche fatto vedere trame interessanti in ripartenza. Ad inizio gara li abbiamo aggrediti alti poi dopo l’infortunio di Verre ci siamo abbassati ma abbiamo avuto occasioni e segnato. Siamo un grande gruppo e abbiamo fatto una grande prova d’orgoglio”.

Vittoria che vi fa lavorare con tranquillità?

“Le ultime settimane sono state impegnative ma fa parte del gioco. E’ un percorso iniziato dal ritiro, ci sono momenti esaltanti e momenti di difficoltà. Le ultime sono state complicate ma la risposta di tutti sia stata molto soddisfacente e importante. Sappiamo di avere una squadra importante e siamo contenti di questo”.

Preoccupati di essere Candreva dipendenti?

“E’ il giocatore che ha avuto più continuità da inizio anno mentre quelli più qualitativi hanno avuto qualche problema. Lui sta facendo una stagione strepitosa, non deve rallentare ma c’è una squadra sta dando tanto e siamo molto contenti”.

Foto: Logo Samp