Taremi: “Spero di poter fare prestazioni migliori per l’Inter”

Il suo primo anno in Italia non è di certo di quelli da incorniciare. Taremi però vuole dare il massimo in questo finale di stagione per fare vedere tutte le sue qualità, proprio su questo al termine della partita della sua Nazionale ha dichiarato: “”Ora spero di poter fare prestazioni migliori per l’Inter per il resto della stagione.” Poi sulla qualificane al mondiale: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, l’Uzbekistan è migliorato molto e ha giocatori fisicamente molto forti. Sapevamo che avremmo dovuto controllare il gioco e sfruttare ogni chance, ma abbiamo subito un gol a causa di un nostro errore. Dopo la rete siamo riusciti a creare diverse occasioni, senza riuscire a concretizzarle prima del mio gol. Sono cose che succedono nel calcio, abbiamo subito due gol per nostri errori e non siamo riusciti a vincere. L’obiettivo era fare bene e avvicinarci ai Mondiali, siamo riusciti a qualificarci e siamo molto contenti. Siamo contenti di aver reso felici i nostri giocatori, sia quelli allo stadio che quelli che ci seguivano da cassa mandandoci tanta energia. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e chiunque abbia lavorato duramente per questa squadra”.

Foto: Instagram Taremi