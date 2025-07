Taremi, sondaggio anche del Botafogo

25/07/2025 | 11:27:26

Mehdi Taremi è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa sessione di calciomercato estivo. Dopo l’interesse manifestato da club come il Besiktas e alcune squadre della Premier League, tra cui Fulham e West Ham, come riportato da Gianluigi Longari, ora si aggiunge anche l’attenzione del calcio brasiliano. Infatti, secondo quanto riportato da ESPN Brazil, il Botafogo sarebbe entrato nella corsa per l’ingaggio dell’attaccante iraniano. Sempre secondo quanto riportato da ESPN, nonostante l’alto stipendio del giocatore rappresenti un possibile ostacolo, il club brasiliano resta fiducioso di riuscire a trovare un accordo

Foto: Instagram Inter