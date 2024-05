Taremi saluta il Porto: “Grazie, sarò per sempre il vostro primo tifoso”

Serata di addii anche in casa Porto, quella di ieri sera. Infatti, ha giocato la sua ultima gara al Du Dragao, l’attaccante iraniano Mehdi Taremi, che dalla prossima stagione sarà all’Inter.

Il giocatore ha segnato la rete decisiva del Pirto che ha vinto 2-1 sul Boavista. Ai microfoni di ‘Sport TV’ lo stesso Taremi ha parlato del suo addio: “È un momento emozionante per me perché è l’ultima partita in casa al Dragão e ho sempre cercato di sostenere la squadra, dentro e fuori dal campo. La cosa più importante era essere connesso alla partita, ho avuto la fortuna di fare sempre del mio meglio per il Porto ed è stato incredibile segnare all’ultimo minuto e vincere la partita. È stato fantastico”.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “Rispetto sempre i tifosi. Per questo motivo ho rinviato la firma del contratto per la prossima stagione. So che i tifosi a volte sono stati critici nei miei confronti, è naturale, lo accetto e li ho sempre rispettati. Finché vivrò tiferò il Porto. Ora sono più un ‘super drago’. Un gol dietro a Hulk? È un onore esserci stato vicino, da attaccante la mia missione è segnare. Penso di aver fatto del mio meglio”.

Taremi lascia il Porto dopo 180 partite e 90 gol, una medcia di un gol ogni due partite.

