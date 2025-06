Taremi salta il Mondiale per Club: l’attaccante non può volare negli USA

14/06/2025 | 19:34:50

Taremi non sarà tra i calciatori arruolabili per l’Inter al Mondiale per Club. La preoccupazione era molta, e negli ultimi minuti è arrivata la conferma: il centravanti non parteciperà al Mondiale per Club in Usa con l’Inter. L’iraniano è rimasto bloccato in Iran proprio nei giorni in cui il conflitto con Israele è esploso e non potrà né raggiungere la squadra di Chivu né fare ritorno in Italia. Lo riporta La Gazzetta dello sport.

Foto: Instagram Inter