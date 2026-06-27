TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Taremi: “Questo Mondiale è disastroso. La FIFA non ha fatto nulla”

27/06/2026 | 14:35:20

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il capitano dell’Iran Mehdi Taremi, ha criticato duramente la FIFA in zona mista al termine del match contro l’Egitto. Queste le sue parole:
Questo Mondiale è disastroso. Come giocatori professionisti, non possiamo giocare una competizione in queste condizioni; non è giusto, non è corretto. Se la FIFA pensa che sia giusto, è un problema loro, ma non lo è. Chi dovrebbe risolvere questo problema per noi? La FIFA? Gli Stati Uniti? Non lo so! Ditemi chi. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita contro la Nuova Zelanda e ha detto che avrebbe risolto tutti i problemi, ma in realtà la FIFA non ha fatto nulla. Alla domanda: “Pensate che gli organizzatori del Mondiale, inclusi i funzionari della FIFA e degli Stati Uniti, preferirebbero che l’Iran fosse eliminato dalla competizione?”, rispondo: dobbiamo lottare contro tutto e tutti. Non possiamo rimanere nel Paese; viaggiamo e passiamo attraverso i controlli di immigrazione ogni volta che vogliamo giocare. Ora non possiamo rimanere a Seattle e dobbiamo tornare a Tijuana. Hanno fatto tutto il possibile per eliminarci, quindi dal nostro punto di vista, sì, penso che lo vogliano; vogliono che usciamo”.
Foto: Wikipedia