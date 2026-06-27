Taremi: “Questo Mondiale è disastroso. La FIFA non ha fatto nulla”

27/06/2026 | 14:35:20

Il capitano dell’Iran Mehdi Taremi, ha criticato duramente la FIFA in zona mista al termine del match contro l’Egitto. Queste le sue parole:

“Questo Mondiale è disastroso. Come giocatori professionisti, non possiamo giocare una competizione in queste condizioni; non è giusto, non è corretto. Se la FIFA pensa che sia giusto, è un problema loro, ma non lo è. Chi dovrebbe risolvere questo problema per noi? La FIFA? Gli Stati Uniti? Non lo so! Ditemi chi. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita contro la Nuova Zelanda e ha detto che avrebbe risolto tutti i problemi, ma in realtà la FIFA non ha fatto nulla. Alla domanda: “Pensate che gli organizzatori del Mondiale, inclusi i funzionari della FIFA e degli Stati Uniti, preferirebbero che l’Iran fosse eliminato dalla competizione?”, rispondo: dobbiamo lottare contro tutto e tutti. Non possiamo rimanere nel Paese; viaggiamo e passiamo attraverso i controlli di immigrazione ogni volta che vogliamo giocare. Ora non possiamo rimanere a Seattle e dobbiamo tornare a Tijuana. Hanno fatto tutto il possibile per eliminarci, quindi dal nostro punto di vista, sì, penso che lo vogliano; vogliono che usciamo”.

Foto: Wikipedia

