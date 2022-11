Taremi: “Prendere una posizione su quanto sta accadendo in Iran è importante. Ma ci sono tante persone che non vogliono capire”

“Volevo prendere posizione perché sapevo che una domanda del genere mi sarebbe stata fatta. Ma quello che dico qui non avrà un impatto sull’Iran: sfortunatamente ci sono un certo numero di tifosi, di persone, che capiscono le cose nel modo in cui le vogliono capire”. Lo ha detto il bomber dell’Iran, Mehdi Taremi rispondendo a questa domanda, l’unica non calcistica che gli è stata fatta e che ha provocato una certa irritazione nel ct Carlos Queiroz che gli stava accanto: “i tifosi sono qui a tifare per te, i tifosi sono a casa, in Iran, a tifare per te, ma ci sono anche persone per strada. Qual è il tuo messaggio ai manifestanti nelle strade in Iran? “Quanto alle questioni politiche – ha aggiunto Taremi, che gioca in Europa nel Porto e che in passato aveva preso posizione a favore delle donne del suo paese -, ciò che posso fare è parlare sui miei social network. Non mi dilungherò ulteriormente su questo”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram personale