Taremi, ore calde: Besiktas confermato e due piste in Inghilterra

20/07/2025 | 20:17:04

Mehdi Taremi è sul punto di lasciare l’Inter. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, ci sono tre piste calde: intanto il Besiktas, contatti confermati e retrodatati, ma ci sono valutazioni in corso da parte di Fulham e West Ham. L’Inter cercherà il massimo profitto, ricordiamo che l’attaccante iraniano è arrivato a parametro zero, nei giorni che la vedranno concentrata in direzione Ademola Lookman.

Foto: Instagram Inter