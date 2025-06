Taremi-Inter ai saluti: c’è anche una pista turca

23/06/2025 | 17:26:28

Mehdi Taremi è destinato a lasciare l’Inter in questa finestra di mercato dopo una stagione deludente. Ovviamente devono esserci le condizioni giuste, l’Inter non regalerà il cartellino dopo averlo acquisito a parametro zero. Secondo quanto svelato da Gianluigi Longari per a Sportitalia, l’agente ha sondato anche il mercato turco e ha avuto un contatto con il Besiktas, in attesa che ci sia un eventuale confronto tra i club.

Foto: sito Inter

