Taremi, il saluto del giocatore all’Inter

03/09/2025 | 09:07:28

Dopo una sola stagione, si è chiusa l’esperienza di Mehdi Taremi all’Inter. Il giocatore, in questa ampia finestra di mercato è volato in Grecia direzione Olympiacos. Un anno fatto di poca titolarità, tanti mugugni, e una sola ottima partita – indelebile nel cuore dei tifosi – il ritorno in Champions contro il Barcellona. In queste ore il classe ’92 ha salutato i tifosi con questo lungo messaggio: “È difficile dire addio a una maglia ed ad un popolo che ho imparato ad amare davvero. Grazie Inter, grazie ai miei compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi per l’affetto immenso che mi avete dato. Porterò sempre con me San Siro, le emozioni e la vostra passione. L’Inter resterà per sempre nel mio cuore e con gratitudine vi saluto tutti augurandovi di vincere ancora tanto !!! Con affetto

Foto: Instagram Inter