Taremi contro la FIFA: “Avrebbe dovuto sostenerci di più. Siamo stanchi, vogliamo solo pace e serenità”

16/06/2026 | 16:11:12

Mehdi Taremi, simbolo del calcio iraniano, attaccante ex Inter, ora all’Olympiacos, nella mixed zone post-gara dopo l’esordio al Mondiale si è scagliato contro la FIFA.

Le sue parole: “Per i giocatori è una situazione molto stressante, abbiamo poco supporto, penso che la FIFA avrebbe potuto fare meglio. Siamo stanchi, abbiamo avuto molti problemi negli ultimi mesi, vogliamo solo pace e gioia. Non sono forse questi gli slogano della FIFA? Dobbiamo lasciare Los Angeles subito, non è una cosa buona per noi. Penso che la FIFA debba aiutarci di più”.

Foto: X Olympiacos