Taremi: “Avremmo potuto vincere la partita, ma non ci siamo riusciti”

16/06/2026 | 10:47:07

L’ex Inter, Taremi, ha parlato al triplice fischio tra il suo Iran e la Nuova Zelanda. Match divertente, che ha visto Taremi e compagni inseguire per due volte i neozelandesi. Ecco le parole dell’attaccante: “Avremmo potuto vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo rimontato due volte, ottenendo un pareggio, ma è stata una situazione inaspettata contro la Nuova Zelanda. Ma questo è il calcio. Abbiamo speranza, guardiamo avanti e vediamo cosa succederà”.

Foto: Instgram Taremi