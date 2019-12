Tare: “Vavro e Berisha vanno aspettati. Luis Alberto? Nessuna novità sul rinnovo”

Non è riuscito ad accaparrarsi il premio di miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards, ma il lavoro fatto negli ultimi anni alla Lazio non può non lasciarlo soddisfatto. Igli Tare ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento svoltosi in questi giorni a Dubai: “Se a fine stagione, a 3-4 partite dalla fine, ci dovessimo trovare dove siamo ora allora non ci nasconderemo. C’è ancora tanto da fare e dobbiamo andare avanti così. Guai a montarsi la testa“.

Luis Alberto

“Per puntare in alto è importante non rompere gli equilibri. Rinnovo Luis Alberto? Quando ci saranno delle novità ve le comunicheremo”.

Vavro e Berisha

“Nel calcio bisogna pazientare e aspettare i giocatori, soprattutto se sono alla prima esperienza nel campionato italiano. A Roma invece si tende spesso a criticare, a mettere in dubbio il valore dei calciatori, salvo poi ricredersi”.

