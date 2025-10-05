Tare: “Tra Leao e Allegri c’è buon feeling, per noi Rafa è fondamentale. Gimenez farà benissimo”

05/10/2025 | 20:19:30

Il ds del Milan Ighli Tare ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: “Rispetto ai tempi nostri il mondo della comunicazione è cambiato totalmente, i giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché riescono a rispettare le regole che ci sono con le rispettive squadre adesso tutto è possibile. A Leao piace fare queste cose. Per quanto riguarda il rapporto tra Leao e Allegri è nato subito un buon feeling tra di loro. Max è un allenatore che sa stimolare, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Per noi è un giocatore fondamentale che deve dare il massimo, in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo da questo lungo infortunio che ha avuto. Gimenez? È cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana è stato una bella sorpresa negli allenamenti perché sta bene, si sente e si vede. Abbiamo tanta fiducia in lui, lui la sente non solo da noi ma anche dai compagni, perciò sono convinto che stasera farà una grande partita e perché no, anche il suo primo gol in campionato. Quanto ci aiuta la settimana libera? Ci aiuta tanto, riusciamo a preparare le partite nel miglior modo possibile, lavoriamo anche singolarmente con i giocatori. Fondamentale partire bene come abbiamo fatto ma la strada è ancora molto lunga. La fotografia del momento è bella e ti fa lavorare bene, ma sappiamo che dobbiamo dare continuità, il campionato è molto difficile e ci sono tante squadre che hanno obiettivi molto importanti”.

FOTO X Milan