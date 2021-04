Tare sul rinnovo di Inzaghi: “Sa che è la nostra prima scelta. Con lui c’è un rapporto di fiducia, non ci saranno problemi”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN nei minuti precedenti al match contro lo Spezia per rispondere alle domande sul rinnovo di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: “Il mister sa che la prima scelta della Lazio è lui. Il nostro è un rapporto di fiducia e non penso ci saranno difficoltà per la sua permanenza alla Lazio”.

Foto: Lazio Twitter