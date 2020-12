Tare su Paolo Rossi: “Era il mio idolo, grande perdita per l’Italia e per tutto il mondo del calcio”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a DAZN prima della partita col Verona, questo il suo ricordo di Paolo Rossi:

“È morto il mio idolo da bambino, ricordo perfettamente il mondiale dell’82, davanti al televisore a tifare Italia. Lui è stato il nostro idolo, l’ho sempre ammirato come calciatore e poi ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. È una grande perdita per l’Italia e per il calcio mondiale”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio