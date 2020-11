Tare su Luis Alberto: “Chi manca di rispetto deve pagarne le conseguenze, dobbiamo vincere per dare continuità”

Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato di Luis Alberto e della polemica che c’è stata in settimana ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Crotone:

“La qualità del giocatore non si discute, si discutono i suoi comportamenti. Chi manca di rispetto alla società deve pagarne le conseguenze. Ha fatto un passo verso la squadra ed è una cosa buona, ma speriamo che in futuro queste cose non succedano. Speravamo di non giocare viste le condizioni del campo, ma non deve essere un alibi. Cerchiamo di vincere per dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane”.

Foto: sito ufficiale Lazio