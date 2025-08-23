Tare: “Stiamo facendo valutazioni su Boniface. E anche su Musah e Chukwueze. Un altro difensore? No”

23/08/2025 | 20:36:45

Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Milan-Cremonese. “Per Boniface non ci sono stati supplementi di visite, stiamo facendo valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili, stiamo cercando di prendere la decisione giusta. A breve discuteremo e prenderemo una decisione finale. Musah e Chukwueze in uscita? Stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Sono molto emozionato come chiunque abbia indossato questa maglia, lavorare per questa società per me è un sogno. Se Allegri mi ha chiesto un centrale? No”.

Foto: X Milan