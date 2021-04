Tare: “Stasera è una finale da vincere. Mercato? Sarà molto difficile, tutti i club hanno problemi economici”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: “Io direi che è come una finale di una competizione. Le finali si vincono, non si giocano. Dopo la sconfitta di Napoli questa partita è l’ultima spiaggia”.

La Lazio ha vinto 12 delle ultime 16 partite ma le quattro sconfitte sono arrivate negli scontri diretti. Cosa è mancato?

“E’ mancato di vincere la partita (sorride ndr). Penso che la cosa più importante è che con la Juve per larghi tratti abbiamo giocato molto bene, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo avuto un crollo ed è uscita fuori la Juve. Con l’Inter la partita ha preso una strada sbagliata e alla fine abbiamo perso meritatamente. La sconfitta di Napoli brucia perchè è stata, lo dico anche un po’ in modo provocatorio, un po’ indirizzata da due episodi clamorosi. Anche se il Napoli ha fatto una grande partita, i due gol sono stati molto indicativi per il risultato finale. Ecco perchè dicevo che stasera è una partita da vincere”.

Per il prossimo anno c’è un’idea di iniziare un piccolo rinnovo?

“Sicuramente ci saranno degli acquisti, penso, giusti. E’ fondamentale ringiovanire, ed è un conto, ma avere una squadra competitiva è un altro conto. Questo sarà fondamentale perchè, quando arrivi ad un livello tale come quello che abbiamo adesso, si deve cercare di dare un po’ di equilibrio per non perdere il valore che abbiamo raggiunto vedendo anche la competitività che c’è con le altre squadre che hanno gli obiettivi. Una delle cose che abbiamo imparato è che è importante mantenere una squadra competitiva ma sono anche consapevole che il mercato estivo sarà molto difficile anche per quanto riguarda le risorse economiche. Per tutte le società, non solo in Italia ma anche in tutta Europa”.