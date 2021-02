Tare: “Se siamo qui il merito è di Lotito. Due anni fa ha rifiutato un’offerta importante per Milinkovic”

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida col Bayern Monaco: “Mi sento fiero di questa squadra e del lavoro che abbiamo fatto negli anni. Abbiamo meritato di giocarcela contro la squadra migliore del mondo. Ho visto una squadra carica, anche nella rifinitura di stamattina si vedeva quella scintilla che serve per cercare di fare una grande partita”.

In questi anni quand’è che è stato più difficile dire no ad un’offerta per un vostro giocatore?

“Il merito se siamo qui è del presidente Lotito. Uno di questi momenti è stato due anni fa, con un’offerta molto importante per Milinkovic nell’ultimo giorno di mercato. Io alzai le mani e lasciai la palla a lui. La sua risposta fu secca, ‘voglio crescere e giocarmi fino in fondo la Champions’. È stato bravo lui: abbiamo alzato molto i costi, ci siamo giocati un rischio importante, perché siamo costretti a mantenere questo equilibrio economico anche in un momento tanto difficile. I complimenti li faccio a lui perché ha fatto un sacrificio importante”.

Foto: Twitter Lazio