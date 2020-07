Tare: “Scudetto? Niente è impossibile. Le nostre non sono giustificazioni ma dati di fatto”

Prima del match contro la Juventus, il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Adesso non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto quello che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma dati di fatto. Noi abbiamo aspettato questa partita con entusiasmo e questo entusiasmo dobbiamo portarlo in campo. A Udine si è visto lo spirito e lo spirito deve essere il punto di partenza. E noi dobbiamo cercare di vincere stasera. Ovviamente non ci dobbiamo arrendere perchè non c’è nessun motivo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e stasera dobbiamo rifarlo. Niente è impossibile nella vita”.

FOTO: Twitter Lazio