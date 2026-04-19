Tare: “Programmiamo il futuro con Allegri, ha un contratto lungo con il Milan”

19/04/2026 | 14:58:02

Igli Tare ha parlato a DAZN prima della partita tra Verona e Milan: “Quando i risultati mancano allora si mette tutti in discussione. Ne siamo consapevoli, la cosa più importante per noi è di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi, e una volta raggiunto questo obiettivo sederci tutti insieme, Furlani, Ibra e gli altri e cercare di fare un progetto vincente per la prossima stagione. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro”.

foto x milan