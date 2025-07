Tare presenta Ricci: “È un centrocampista moderno, ha tanta personalità. Sarà un punto di riferimento”

09/07/2025 | 14:37:15

Nel giorno della presentazione ufficiale di Samuele Ricci, è intervenuto anche Igli Tare. Ecco le sue parole: “È il nostro nuovo centrocampista. Mi fa molto piacere presentarlo, è il primo acquisto. È un centrocampista moderno, ha tanta personalità, è stato il capitano del Torino, dimostrando qualità in campo e anche fuori. È un giocatore che vanta anche 10 presenze in Nazionale e ha dimostrato di meritare questa maglia. Per noi è un investimento per il presente e per il futuro: pensiamo che possa diventare un punto di riferimento per la nostra squadra”.

Foto: X-Milan