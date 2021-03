Tare: “Potrei dire tante cose ma le tengo per me. La Lazio ha rispettato il regolamento”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare della questione legata alla partita contro il Torino.

Queste le sue parole: “Potrei dire tante cose ma me le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio e aspettiamo i 45 minuti, poi dopo lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Avremmo voluto giocarla questa partita, conveniva anche a noi non giocarla, però pensiamo che il campionato vada rispettato. Queste cose erano state decise tempo fa e in queste situazioni gli interessi personali vadano messi da parte“.

Foto: Twitter Lazio