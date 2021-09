Tare: “Perse due partite per episodi, siamo sulla strada giusta. Stasera vogliamo vincere”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua in vista della sfida casalinga contro il Cagliari e per parlare del momento dei biancocelesti. Di seguito le dichiarazioni.

Sulle sconfitte con Milan e Galatasaray

“Abbiamo perso due partite per episodi. Sapevamo ci sarebbero stati dei problemi, serve pazienza e Sarri l’ha detto alla squadra. Siamo sulla strada giusta, ora bisogna trasformare tutto sul campo”.

Su Lazio-Cagliari

“La squadra c’è, la volontà c’è e stasera dobbiamo fare una grande prestazione. Vincere aiuta a vincere”.

Foto: Twitter Lazio