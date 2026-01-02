Tare: “Nkunku mai stato in discussione. Fullkrug? Ci siamo mossi in tempo. Per la difesa restiamo vigili”

02/01/2026 | 20:27:01

Igli Tare ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante. Fullkrug? Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche, dopo l’infortunio di Gimenez siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza ma anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla forma dimostrata in questa settimana di allenamento con la squadra. Ci aiuterà con i nostri obiettivi. Difesa? Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili e se ci sarà un’opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti”.

