Tare: “Nkunku è una punta particolare. Gimenez ha la nostra fiducia”

02/11/2025 | 20:43:40

Igli Tare ha parlato a Dazn prima di Milan-Roma: “Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere buone cose. Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.

foto x milan