Tare: “Mourinho? Impari ad accettare la sconfitta. Stasera vogliamo vincere ancora”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti della gara di Europa League tra i biancocelesti e la Lokomotiv Mosca. Di seguito le sue parole.

Sulle polemiche di José Mourinho post-derby

“Non mi piace quello che ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c’è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c’è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c’era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var”.

Sulla gara di stasera

“Veniamo dalla sconfitta nella prima giornata e stasera dobbiamo recuperare tre punti e dare continuità alla vittoria nel derby. Abbiamo allargato la rosa, sapevamo di dover giocare in Europa League, che negli ultimi anni è diventato molto più competitiva”.

Su Strakosha

“Ormai è un portiere di esperienza, è stato un gesto bellissimo lo striscione della curva Nord. Nemmeno lui se lo aspettava. Può succedere, è successo a tanti altri portieri. Deve guardare avanti e imparare dall’errore. Stasera sono sicuro che farà una grande prestazione”.

Sulla Lokomotiv

“È una squadra solida, gioca un calcio all’italiana ma avanti hanno giocatori rapidi. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi, possono creare problemi se non sei aggressivo sin da subito. Sono convinto che faremo una grande prestazione”.

Su Sarri

“L’avevamo detto che era solo questione di tempo. Vincere aiuta a vincere, il derby ci ha dato fiducia e sicurezza ma allo stesso tempo siamo chiamati a dare continuità. È sempre stata la nostra pecca, Sarri è arrivato anche per quello. Come ha vissuto il derby? Non si aspettava quell’atmosfera ma l’ha vissuto serenamente”.

